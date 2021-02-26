Şehitlik bakıma alınıyor

Çorum Belediyesi Merkez Bahçelievler Mahallesi 171 Ada, 54 parselde bulunan Çorum Şehitliği’nde çevre düzenlemesi, güvenlik binası, bekleme binası ve mescit yapım ve onarım işi için ihale düzenledi.

Çorum Şehitliği Bakım Onarım Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda ihale edildi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye Murat Zurnacı, Gürsel Selvi –Öcal Eker iş ortaklığı ile Serdar Özer-Kazım Kurt iş ortaklığı firmaları katıldı. Yaklaşık maliye 2 milyon 105 TL olan ihalede Murat Zurnacı 1 milyon 986 bin TL teklif verirken, Gürsel Selvi –Öcal Eker iş ortaklığı 2 milyon 89 bin; Serdar Özer-Kazım Kurt iş ortaklığı ise 2 milyon 290 bin TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)