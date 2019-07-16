Şehitlerimizin ruhuna dua ve Mevlid-i Şerif okutuldu

İl Müftülüğü tarafından organize edilen program Ulucami’de önceki gün dün öğle namazı öncesinde başladı.

Mevlid-i Şerif’e Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Müftüsü Muharrem Biçer, özel harekat polisleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in duasına tüm cami cemaati yürekten ‘Amin’ derken tüm şehitlerimiz için din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif, tekbirler ve Salat-ü Ümmiyyeler ile Cenab-ı Allah’a dua niyazında bulunuldu. Namazın ardından ise Türk Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından cemaate kumanya ikram edildi.

Öte yandan Hürriyet Meydanı’nda yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri de Müftü Biçer’in duası ve saat 00.15’te tüm camilerden aynı anda okunan salalarla son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)