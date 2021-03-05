Şehitlerimizi sonsuza uğurladık

Dün öğlen saatlerinde Bingöl'den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düştü. Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın de aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit olurken, iki asker de yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci için ilk tören Elazığ’da yapıldı. Buradaki törenin ardından ise uçakla Ankara’ya getirildi.

Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen devlet törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Bakanlar, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, kuvvet komutanları, milletvekilleri, askeri ve sivil görevliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz” diyerek tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Burada düzenlenen törenin ardından Korgeneral Osman Erbaş, Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Yüzbaşı Salih Sarıoğulu’nun naaşları defnedilmek üzere Ankara Cebeci Şehitliği’ne, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Çorum Bayat Doruseki Köyü kökenli Ömer Umulu’nun naaşı Kırıkkale'ye, Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir ve Astsubay Üst Çavuş Nazmi Yılmaz’ın naaşları Kahramanmaraş'a, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek’in naaşı Afyonkarahisar'a, Uzman Çavuş Hakan Gül’ün naaşı Amasya'ya ve Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin naaşı Kayseri’ye uğurlandı.

(Haber Merkezi)