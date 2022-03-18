Şehitlerimizi dualarla andık
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şehitlikte bir anma programı düzenlendi.
Ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Çorum Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbant, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Garnizon Komutanı Vekili Per. Alb. Bülent Siper, siyasiler, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Törende ilk olarak Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Çorum Belediyesi, Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşımız söylenirken tören kıtası da saygı atışı yaptı. Törende daha sonra şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Tören şehit mezarlarının ziyaret edilmesi ile sona erdi.
(Yusuf ÇINAR)
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