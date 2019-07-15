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Şehitlerimize saygı ve şükranlarımızı sunduk

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında Şehitlik ve 15 Temmuz Şehitleri Müzesi ziyaret edildi.

Şehitlerimize saygı ve şükranlarımızı sunduk

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında Şehitlik ve 15 Temmuz Şehitleri Müzesi ziyaret edildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:55
Şehitlerimize saygı ve şükranlarımızı sunduk

Şehitlikte gerçekleştirilen törene Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Abdurrahman Başbuğ, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunulması ve İl Müftüsü Muharrem Biçer’in dua etmesinin ardından Şehitler ziyaret edildi. Katılımcıların şehit mezarlarına karanfil bıraktığı programda şehitler için dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nin ziyareti ile devam etti.

Şehitler Müzesine gelen protokol üyelerine 15 Temmuz hain kalkışması esnasında hayatını kaybeden Çorumlu şehitlerin balmumu heykelleri ile birlikte şehitlerin hayatı anlatıldı. Müzede son olarak kalkışma günü çekilen fotoğrafların bulunduğu sergi ziyaret edildi.

(Erkan BAYATLI)

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