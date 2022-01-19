“Şehitlerimize minnet ve vefa borcumuz var”

Amaçlarının Çorum ve çevresindeki tüm şehit yakınlarını ve gazilerinin bir arada toplayabilmek olduğunu anlatan Deniz, derneğin 1915 yılında Enver Paşa tarafından kurulduğunu, 1983 yılında ise Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği ismini aldığını söyledi.

Derneklerinin Genel Kurmay Başkanlığının askeri dernekler statüsüne tabii olduğunu bildiren Deniz, “Derneğimiz Genel Kurmay Başkanlığımızla entegre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bütçelendirilen bir dernektir. Amacımız Çorum ve bölgesindeki tüm şehitlerimizi yakınlarını, gazilerimizi tek çatı altında toplamak. Onların sosyal faaliyetlerini düzenleyebilmek. Derneğimizin kurumsal yapısı itibariyle Türkiye genelinde 21 bine yakın üye sayısıyla 76 ilde teşkilatlanmış şube başkanlıkları ve il temsilcilikleriyle görevine devam etmekte olan kamu yararına çalışan bir dernek. Biz de onların çatısı altında olduğumuz için son derece mutlu ve gururluyuz” dedi.

‘ŞEHİTLİK VE GAZİLİK DEĞERLERİ YIPRATILIYOR’

Çorum’da da daha da genişleyerek faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediklerini dile getiren Deniz, “Derneğimiz kamuoyuna yansıtıldığı gibi sadece şehit ailelerinin oluşturduğu bir dernek değil. Tüm gazilerimize ve şehit yakınlarına açık olan bir dernek. Bizler daha kurumsal bir yapıya sahip olduğu için Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği çatısı altında olmayı daha uygun bulduk. Artık kişisel bazda derneklerin yapabileceği bir şey olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü kurumsala geçmedikten sonra şehitlik ve gazilik gibi ulvi değerlerin yıpratılmaya ve amacından saptırılmaya çalışıldığının farkındayız. Dernek ve şube olarak bunların her zaman karşısında olduğumuzu gerek genel başkanımız, gerek genel merkezimiz ve şube başkanları olarak tüm Türkiye kamuoyuna deklare ediyoruz” diye konuştu.

‘VEFA BORCUMUZU ÖDEMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Deniz, amaçlarının şehitlik ve gazilik gibi ulvi değerleri hak ettikleri yerde tutmak olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Mağdur değil mağrur aileler olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve vefa borcumuz var. Allah nasip ederse dernek çatımız altında vefa borcumuzu onlara sonuna kadar ödemek çabalayacağız.

Onlar için mücadelemize devam edeceğiz.”

