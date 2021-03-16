Şehitlerimiz için söylediler
Çorum Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altında bulunan çocuklar ve çalışanlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümünde Çanakkale Zaferi ile özdeşleşen Çanakkale Türküsü ve Hey Onbeşli Ağıdını söylediler.
Güncel 16.03.2021, 23:31
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıldönümünde, 'Vatan için çal' projesiyle şehitlerimizi anan Çorum Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altında bulunan çocuklar ve personel, Çanakkale Türküsü ve Hey Onbeşli Ağıdını seslendirdiler.
DESTANIN 106. YILDÖNÜMÜ
Kahraman Mehmetçiğin 106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı’nın yıl dönümü için hazırlanan 'Vatan İçin Çal' projesinde görüntü yönetmenliğini Cemal Sır yaparken, aranjörlüğü Emek Özgür, mix ve mastering'i Fırat Aksoy, kamera ve drone çekimlerini Cemal Sır üstlendi. Projede Çorum Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Şükran Uzun ve Müzik Öğretmeni Taner Karakaş da görev aldı.
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