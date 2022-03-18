Şehitlerimiz için Mevlid okundu

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mevlid-i Şerif Ulucami’de gerçekleştirildi.

Din görevlileri başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın katıldığı Mevlid-i Şerif, İkindi Namazı öncesinde Ulucami7de gerçekleştirildi. Mevlid-i Şerif’te başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Çanakkale Şehitleri ve ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimiz için dua edildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

