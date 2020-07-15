“Şehitlerimiz barışın güvencesi”

Serginin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıcak, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açış konuşmasını Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz yaparken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında milletlerin tarihinde özel günler bulunduğunu 29 Ekim, 19 Mayıs, 30 Ağustos Türk milleti için ne kadar önemliyse 15 Temmuz’un da o kadar önemli olduğunu dile getirdi. Bu milletin şehitlerine hizmet istediklerini ve 15 Temmuz Şehitler Müzesini kurduklarını belirten Aşgın, şimdi de 48 şehidin emanetinin bulunduğu sergiyi hizmete sunduklarını belirtti.

Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise 15 Temmuz tarihinde bu milletin bir kurtuluş destanı yazdığını ve Türkün gücü ve ferasetini her yere adım adım kazıdığını dile getirdi.

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da konuşmasında 15 Temmuz tarihini unutmamak ve unutturmamak gerektiğini dile getirerek, hain darbe girişimine karşı bu milletin Alevisi-Sünnisiyle hep birlikte mücadele ettiğini anlattı.

Son olarak konuşan Vali Mustafa Çiftçi ise şehitlerin yüzlerce yıldır bu ülkede barış içinde yaşamanın teminatı olduğunu kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından Şehit emanetleri sergisi törene katılan protokol üyeleri tarafından açıldı. Açılışın ardından törene katılanlar hep birlikte sergiyi gezdi.(Haber Merkezi)