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"Şehitlere Saygı" yürüyüşü

Çorum'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için etkinlikler düzenlendi.

"Şehitlere Saygı" yürüyüşü

Çorum'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için etkinlikler düzenlendi.

02 Mart 2020 Pazartesi 15:35
"Şehitlere Saygı" yürüyüşü

Çorum'da Valilik ve Belediye ile Hitit Üniversitesi tarafından "Kahraman şehitlerimize saygı, cephede vatan müdafaası yapan ordumuza destek ve dua" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti il başkanları, meslek ve sivil toplum kuruluşları ile sendikaların temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar, Gazi Caddesi'nden Çorum Şehitliği'ne yürüdü.

Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" sloganları atan grup üyeleri, şehitlerin isimleri okunurken "Burada" diyerek karşılık verdi. 

Program, şehitlikte dua edilmesiyle sona erdi.

Son Güncelleme: 02.03.2020 16:52
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