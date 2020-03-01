Şehitlere saygı için yürüdüler

Suriye’deki Esad rejiminin düzenlediği hain hava saldırısında şehit düşen 34 Mehmetçik geçtiğimiz Cumartesi günü memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Ülke genelindeki cenaze törenlerinde gözyaşları sel olurken, Suriye rejimine öfke de had safhaya ulaştı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da vatandaşlar tarafından şehitlere saygı yürüyüşleri yapıldı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri özellikle Gazi Caddesi’nde toplanarak ellerinde Türk Bayrakları ile slogan atan vatandaşlar Saat Kulesi önünde şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudular. Türk bayrakları ile süslü araçlarla konvoy da düzenleyen vatandaşlar askerimize destek için İl Jandarma Komutanlığı’na da yürüdüler. Ellerinde Türk bayrakları ile Saat Kulesi’nde bir araya gelen vatandaşlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Yansın Suriye, yıkılsın İdlib” sloganları attı.

(Volkan SINAYUÇ)