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Şehitlere dua ederek, gaziler için kan verdiler

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs ve personeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ve Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek amacıyla şehitliği ziyaret etti.

Şehitlere dua ederek, gaziler için kan verdiler

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs ve personeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ve Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek amacıyla şehitliği ziyaret etti.

27 Ekim 2019 Pazar 22:25
Şehitlere dua ederek, gaziler için kan verdiler

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı personeli şehitler için dua ederek, kabirlere karanfil bıraktılar. Daha sonra Kızılay Kan Merkezine gidilerek kan bağışında bulunuldu.

Cumhuriyetin 96. Kuruluş yıldönümü kapsamında kurum personeli olarak farklı bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Rafet Altunörs yaptığı açıklamada; “Cumhuriyetimizin Personelimiz Barış Pınarı Harekatını desteklemek için öncelikle vatanımız için şehit düşen şehitlerimize dua amacıyla Çorum Şehitliğini ziyaret etti. Yüce Allah asker ve polisimize yardımcı olsun” dedi.

Şehitlikte yapılan duanın ardından Kızılay kan merkezine giderek kan bağışında bulunduklarını kaydeden Altunörs, “Görevlilerimizle birlikte vatanımız için gazi olan gazilerimize kan bağışında bulunduk. Şehitlerimize rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.

(Emre URAL)

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