Şehitlere 250 bin hatim

Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, tarihin sadece anmak için olmadığını, ders çıkarmak için de var olduğunu kavramamız gerektiğini söyledi.

Çanakkale Zaferi’nden alınması gereken en önemli dersin birlik ve beraberliğimiz olduğunu söyleyen Mehmet Göle, “Bundan 106 yıl önce Çanakkale’de ortaya konan kardeşlik iklimini, bütün coğrafyaya yayacak şekilde yeniden inşa etmek zorundayız. Çünkü biz bir ve beraber olursak aşamayacağımız hiçbir engel, bozamayacağımız hiçbir oyun yoktur” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından “250.000 Şehide 250.000 Hatim” kampanyası başlattıklarını vurgulayan Mehmet Göle, “agdhatim.com” adresinden online başlatılan çalışmanın sürdürdüğünü, hatim ve cüz almak isteyenler web sitesi üzerinden kampanyaya katılabileceğini ve hatimlerin duasının da 31 Mart 2021 Çarşamba günü gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

