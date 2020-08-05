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Şehitler Tepesine kitap kafe

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Şehitler Tepesi’nde bulunan geçici nikâh dairesi olarak kullanılan yerle ilgili de çalışmaları tamamladıklarını ifade ederek Kale Mahalle sakinlerine bir müjde verdi. Aşgın, bu yerin kitap kafe olarak hizmet vereceğini söyledi.

Güncel 05.08.2020, 15:11
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Şehitler Tepesine kitap kafe

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladıkları protokol çerçevesinde geçici evlendirme dairesinin Yunus Emre Parkı’ndaki asıl yerine taşındıktan sonra Şehitler Tepesi’ne kitap kafe yapacaklarını belirten Başkan Aşgın, “Şu an geçici evlendirme dairesi olarak kullanılan binayı gençlerimizin ders çalışabileceği, şehrimize yakışan güzel mekân haline getireceğiz. Gençlerimiz buraya gelip daha kaliteli zaman geçirebilecek. Nezih bir ortamda ders çalışıp kitap okuyabilecek." diye konuştu.

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