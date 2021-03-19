“Şehitler sonsuza dek kalbimizde yaşayacak”

CHP İl Başkanı Tahtasız, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla Çorum’da bazı şehit ailelerini ziyaret etti. Beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Başkan Yardımcısı Günsel Yetik Erlik ve Merkez İlçe Sekreteri Kemal Kılıç ile birlikte şehit ailelerini ziyaret eden Mehmet Tahtasız, her zaman ve her koşulda şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek, “Aziz şehitlerimiz sonsuza dek kalbimizde yaşayacak” dedi.



2017 yılında Şırnak – Uludere’de meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Sedat Düzgün’ün babası Elvan Düzgün ve annesi Neriman Düzgün ile bir süre görüşen Tahtasız ve beraberindekiler, ailenin acısını paylaştı. Ayrıca; 2016 yılında Mardin’in Derik İlçesinde terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç'un annesi Gülseren Erkoç ile görüşen CHP İl Başkanı Tahtasız, geçtiğimiz günlerde vefat eden şehidimizin babası Hüseyin Erkoç için taziye dileklerini paylaşırken, şehit Emre Erkoç’u da saygı ve rahmetle andı.

Mehmet Tahtasız, “Çanakkale, tarihin altın sayfalarına yazılan, dünya tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale; bir milletin topsuz tüfeksiz, imkansızlıklar içinde vatan topraklarını savunmak için, yedi düvele meydan okumasıdır. Ulusumuz, Çanakkale’de dünyanın en güçlü donanmalarına ve ordularına karşı tüm eşsiz bir direniş göstermiştir. Şehitlerimizin kanıyla yazılan bu destan, sadece kendi tarihimize değil, dünya tarihine de yön vermiştir.



Çanakkale, mazlumun, zalime direnişidir. Esir edilmek istenen bir ulusun özgürlük direnişidir. Bağımsızlık aşkıyla, ‘Çanakkale geçilmez’ diye haykıranlar, yaktıkları özgürlük ateşiyle Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın da temellerine harç koymuş, bir ulusun esaret zincirini kırıp atmıştır. Kuşkusuz bu zaferin en büyük mimarı, liderlik yeteneği ve dehasıyla tarih sahnesinde ön plana çıkan, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan yurt toprakları, bizlere şehitlerin ve gazilerin emanetidir. Ulusumuz, şehitlerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacak; vatan sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan şehitlerimiz her zaman gönlümüzde yaşayacaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

