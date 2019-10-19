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Şehitler için mevlit okutuldu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı sırasında vatanı uğruna şehit olan Mehmetçik için Mevlid-i Şerif okutularak dua edildi.

Şehitler için mevlit okutuldu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı sırasında vatanı uğruna şehit olan Mehmetçik için Mevlid-i Şerif okutularak dua edildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:34
Şehitler için mevlit okutuldu

Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mevlid-i Şerif programı önceki akşam Yatsı Namazı öncesinde Ulucami’de gerçekleştirildi. Programa Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Selim Güloğlu, MHP Yönetim Kurulu Üyeleri, Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik yaptığı konuşmada; “Barış Pınarı Harekâtının zaferle sonuçlanması, kahraman Mehmetçiğin mesrur ve muzaffer olarak dönmesi için, harekât kapsamında şehadet şerbetini içen; başta hemşehrimiz ve harekâtın ilk şehidi Ahmet Topçu ve bütün şehitlerimizin aziz ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif okutarak, helva dağıttık. Programımıza katılım sağlayan ülküdaşlarımıza teşekkür ederim. Allah kabul etsin” dedi.

Mevlid-i Şerif ve duanın ardından vatandaşlara helva dağıtıldı.

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Ertugrul Onan ile MHP önceki dönem İl Başkanı Arslan Kaynar, Mevlid-i Şerif’in ardından Ülkü Ocakları’na nezaket ziyaretinde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

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