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Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan kahramanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan kahramanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

01 Mart 2020 Pazar 19:50
Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sungurlu’ya bağlı Arifegazili Köyü’nde, Suriye’nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Arifegazililer, İdlib’de hayatını kaybeden şehitler için dua etti. Vatandaşlar, duanın ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Köy Muhtarı Şükrü Yadigar yaptığı açıklamada, “İdlib’te Esed rejiminin hava saldırısında şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimiz için gıyabi cenaze kıldık. Cuma günü de mevlit programımız olacak. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

(AA)

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