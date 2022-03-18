Şehitler için duygu yüklü anma etkinliği

Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Garnizon Komutan Vekili Per. Alb. Bülent Siper, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği temsilcileri, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hanım Topaktaş Ergin tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı.

Garnizon Komutanlığı adına konuşan Personel Komando Yüzbaşı Özkan Çırak, Türk’ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümünü kutlamanın ve vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çanakkale’nin silah, cephane ve asker yeterli olmasa da, Yahya Çavuşların kahramanca savaştığı yer olduğunu belirten Çırak, “Koca Seyit’in yalnız 276 kiloluk top mermisini değil, bir milletin kaderini sırtladığı yerdir Çanakkale. Çelikten bir saldırıya etten bir siperdir Çanakkale. Mustafa Kemal Atatürk’tür Çanakkale” dedi.

Kutay Kubat isimli öğrencinin “Cennet misin cehennem misin Çanakkale?” isimli şiiri okumasının ardından program sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Çanakkale konulu oratoryonun sahnelendiği programın devamında Türkçe Öğretmeni Yasemin Tıraş, İngilizce Öğretmeni Aydan Atay ve Müdür Yardımcısı Eser Baş sahne alarak birer türkü söylediler.

Etkinlik, resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

(Taner ŞİMŞEK)

