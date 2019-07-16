Şehitler anısına kan bağışı için yarıştılar

Çorum Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen program nedeniyle Türkiye Kızılay Derneği Çorum Kan Bağışı Merkezi’nin kan bağışı aracı sabah saatlerinden itibaren Saat Kulesi’nde yerini aldı.

15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını bile vermekten bir an için düşünmeden en yüce makama erişen şehitlerimiz anısına tüm gün kan bağışı toplandı.

Akşam saatlerinde düzenlenen anma etkinlikleri de kan bağışı yapmak isteyenlere fırsat oldu. Anka programı için aileleriyle birlikte Hürriyet Meydanı’na akın eden yüzlerce vatandaş kan bağışı otobüsüne gelerek şehitler anısına kan bağışında bulundu.

Kan vermek için kuyruk oluşturan vatandaşlara Kızılay tarafından ikramlarda da bulunuldu.

(Esra ESEN)