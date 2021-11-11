Şehitler anısına 251 fidan

2021 yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz‘da şehit olan 251 şehit için 251 fidan dikimi gerçekleştirildi. İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde Eskiekin mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe, İl Müftüsü Vekili Adem Aygül, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, din görevlileri, il gençlik koordinatörleri, manevi danışmanlar, GSB ve TDV yurtlarında kalan gençler ile gönüllüler katıldı.

Etkinlik öncesi konuşan İl Müftü Vekili Aygül, 2021 yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz’da şehit olan 251 şehit için 251 fidan dikimi yaptıklarını ve özellikle son dönemde fidan dikiminin daha da önemli hale geldiğini söyledi. Ormanların önemini anlata Aygül, “Yeşil bir Çorum için bizlerde böyle bir kampanyaya imza attık. Emeği geçen herkese başta Çorum İl Orman Müdürlüğüne, kıymetli hocalarıma ve gençlere teşekkür ediyorum” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

