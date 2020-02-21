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Şehit Yunus İşcan için Mevlid-i Şerif

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehit Yunus İşcan için Osmancık'ta düzenlenen Mevlid programına katıldı.

Şehit Yunus İşcan için Mevlid-i Şerif

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehit Yunus İşcan için Osmancık'ta düzenlenen Mevlid programına katıldı.

21 Şubat 2020 Cuma 19:57
Şehit Yunus İşcan için Mevlid-i Şerif

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 20 Şubat 2017 günü yaralanan, daha sonra kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Astsubay Yunus İşcan için Osmancık'ta Mevlid-i Şerif okutuldu.

Muammer Uyar'ın damadı, Özden İşcan'ın eşi olan Şehit Piyade Astsubay Yunus İşcan dualarla anıldı. Osmancık Müftülüğü Yeni Camii'nde okutulan mevlide Vali Mustafa Çiftçi, İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, daire amirleri, şehit ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Şehit İşcan’a Allah'tan rahmet dilerken, ailesi, yakınları ve sevenlerine de başsağlığı temennisinde bulundu. Vali Çiftçi, şehit Astsubay İşcan'ın “Yiğit” isimli oğlu ile de yakından ilgilendi.

(Volkan SINAYUÇ)

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