Şehit yakınları ve gazilere iftar

Anitta Otel’de önceki akşam düzenlenen iftara Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.



Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açış konuşmaları ile devam etti. Programda konuşan Belediye Başkanı bu coğrafyada yaşamanın, bayrağın dalgalanmasının hep bir bedeli olduğunu hatırlatarak; “Bugün bayrağımız dalgalanıyorsa, oruçlarımızı tutuyor isek, camilere özgürce giderek namazımızı kılıyorsak burada bulunan şehit yakınlarımız ve gazilerimiz sayesindedir. Halen kahraman ordumuz Pençe Kilit Operasyonu’na devam ediyor. Rabbim ordumuza güç kuvvet versin, onları daim muzaffer eylesin. Askerimizin, polisimizin ayağına toz bulaşmasın. Bayramımız da inşallah bayram olsun” dedi.

Davetlileri selamlayarak rahmet, mağfiret, bereket, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayının üçte ikisini geride bıraktığımızı vurgulayan Vali Çiftçi ise tüm Çorumluların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bu toprakların 1071 Malazgirt Zaferi’nden beri şehit kanları ile sulanan mübarek topraklar olduğunu belirten Vali Çiftçi, “Aziz şehitlerimiz bu topraklara namahrem eli değmesin, düşman çizmesi altında çiğnenmesin diye kanlarını, canlarını sebil eylediler. Gazilerimiz hayatlarını ortaya koydular ve bu cennet vatanı bize emanet ettiler. Bizlere düşen ise bu topraklara sahip çıkmak. gelişmesi için çalışmak, çabalamak ve daha güzel şartlarda gelecek nesillere vatanı emanet etmektir” dedi.

Yapılan duanın ardından program sona erdi.



(Volkan SINAYUÇ)

