Şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu

Yakınları, karanfil bıraktıkları şehitlerin kabirleri başında dua etti.

Vali Mustafa Çiftçi de Ramazan Bayramı dolayısıyla Çorum Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine çiçek bıraktı, dua etti.

Çiftçi, şehit ailelerinin bayramını kutladıktan sonra Şehitlik'ten ayrıldı.

Ziyarete, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban da katıldı.