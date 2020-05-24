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Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu

ÇORUM'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliğe giderek evlatlarının kabirlerini ziyaret etti.

24 Mayıs 2020 Pazar 14:18
Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Çorum Şehitliği'ne gitti. Saatler 11.00 gösterdiğinde şehitliğe gelen aileler, kabirlerin temizliğini yaparak dua etti. Mezarların başında Kur'an-ı Kerim okunurken bazı şehit yakınları gözyaşı döktü. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'da şehitliği ziyaret etti. Ailelerin acısını paylaşan  Başkan Aşgın vatandaşların bayramlarını kutladı. Başkan Aşgın, şehit çocuklarına çeşitli oyuncaklar hediye etti. Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, kendilerini yalnız bırakmayan Aşgın ve ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yahya Çoban'a teşekkür etti.

Öte yandan  2016 yılında Şırnakta şehit düşen Uzman Çavuş Habib Gökçen'in  kızı 5 yaşındaki Miray Şah Gökçe, babasının mezarına şeker bırakıp dua etti.

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