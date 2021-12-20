Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert ve yönetimine başarılar dileyen CHP İl Başkanı Tahtasız, şehit aileleri ve gazilerin sorun ve talepleri hakkında da bilgi aldı. Ziyarete parti yöneticileri Duran Arslan ve Yurdal Topakkaya da katıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin şehit ve gazilerin mücadelesi sonucu dimdik ayakta olduğunu belirten Mehmet Tahtasız, “Şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nin isminin “Çorum Şehitler Müzesi” olarak değiştirilmesini, müzenin tüm şehitleri kapsamasını, şehitler arasında hiçbir ayrım yapılmamasını isteyerek, Türk milletinin şehit ve gazilerimizin fedakarca verdikleri mücadele sonucunda bu vatanda, bu coğrafyada huzur, barış ve güven içerisinde yaşadığını söyledi.

Mehmet Tahtasız, “15 Temmuz şehitlerinin de, Çanakkale şehitlerinin de, Kıbrıs şehitlerinin de, terörle mücadelede canlarını feda eden tüm asker, polis ve sivil şehitlerimizin de gönlümüzdeki yeri büyüktür” dedi. Tahtasız, “şehitlerimiz sonsuza dek kalbimizde yaşayacak” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Çorum Belediyesi’nin muharip gaziler için sağladığı kalıcı yer hizmetinin, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği için de sağlanmasını talep ederek, uygun bir park alanında derneğe yer tahsis edilmesini istediklerini kaydetti. Tahtasız, ayrıca Şehitlik dışında köylerde ve çeşitli mezarlıklarda bulunan şehit mezarlarının da bakım-onarımının yapılmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, şehit yakınları ve gazilerin sorun ve taleplerini de dinleyerek, “Her zaman yanınızdayız” mesajı verdiler.

Dernek Başkanı Adem Mert ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

