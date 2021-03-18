‘Şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz’

Dernek başkanı Galip Deniz ve şehit yakınlarının ev sahipliği ziyarette konuşan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi. ‘Çanakkale Savaşları kaybedilmiş olsaydı bugün bu topraklarda başka insanlar yaşayacaktı’ diyen Tahtasız, partisinin her zaman şehit ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Şehit yakınları ve gazilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Tahtasız, “Bizi her zaman 7/24 arayabilirsiniz. Biz şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Bu anlamda da onları unutturmamamız lazım” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, böylesi anlamlı bir günde yanlarında oldukları için CHP heyetine teşekkür etti.



