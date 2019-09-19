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“Şehit ve gazilerimiz, şanlı tarihimizin mimarlarıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, şehit ve gazilerin şanlı Türk tarihinin mimarları olduğunu söyledi.

“Şehit ve gazilerimiz, şanlı tarihimizin mimarlarıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, şehit ve gazilerin şanlı Türk tarihinin mimarları olduğunu söyledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 18:05
“Şehit ve gazilerimiz, şanlı tarihimizin mimarlarıdır”

Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Mareşallik' ve 'Gazilik' unvanının verilişinin 98. yıldönümü ve Gaziler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Tüfekçi, “Gazilerimiz, en büyük Gazi M. Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcileridir.

Gazilerimiz, şehitlerimiz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarıdır. Şehit ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir” dedi.

Tüfekçi, 19 Eylül Gaziler Gününün, ulusumuz ve tarihimiz adına çok önemli bir gün olduğunun altını çizdi.

Gaziliğin diğer hiçbir millette olmadığı kadar, ülkemiz adına anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Tüfekçi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“19 Eylül, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı bir gündür.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir aşkla görev yaparken şehitlik, gazilik rütbesine ulaşan kahramanlarımız, ülkemizin bağımsızlığı ve ay-yıldızı al bayrağımızın ölümsüz birer değeridir. Vatanseverlikleri ve cesaretleriyle her biri örnek olan gazilerimize ve onların yakınlarına saygın yaşam koşulları sunmak, hak ettikleri saygı ve hürmeti görmelerini sağlamak, sorunları ile yakından ilgilenmek devletimizin ve toplum olarak bizlerin en büyük ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bir gereği olarak, hakları olan yasal düzenlemeleri yapmak, ayrım gözetmeksizin tüm şehit yakınları ve gazilerimizin ekonomik ve sosyal yaşam standartlarını geliştirmek, vefa borcundan öte bir gerekliliktir.

“ŞEHİT VE GAZİ TÜRK TOPLUMUNUN ORTAK DEĞERLERİDİR”

Gazilerimiz, en büyük Gazi M. Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcileridir.

Gazilerimiz, şehitlerimiz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarıdır. Şehit ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan toprağına emanet ettiğimiz aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, halen tedavileri süren kahraman gazilerimize acil şifa diliyor; hayatta olan tüm gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 19.09.2019 20:06
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