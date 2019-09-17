Şehit ve gazi adını kullanan dolandırıcılara karşı uyarı

Galip Deniz, açıklamasında vatandaşları dikkatli olmaya davet ederken şunları kaydetti:

“Son günlerde yine şehit ailesi ve gazilik unvanı altında bir takım insanların bu hassas konuyu kullanarak kamu kurumlarında imtiyaz elde etmeye çalıştıkları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan yardım talep ettikleri duyumları alınmaktadır. İşin üzücü yanı ise bu kişilerin şehit ailesi yâda gazilik unvanı olmadan bu sıfatları kullanarak bu taleplerde bulunmalarıdır.

Derneğimiz tarafından kamuoyuna bu konuda bilgilendirme yapılmasına rağmen bu tür olayların ve suistimallerin önüne geçilememektedir. Bu tür olaylarda şehit ailelerimizi ve gazilerimizi derinden yaralamaktadır. Bu tip suistimallerin önlenebilmesi için vatandaşlarımızın, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin kendilerini bu şekilde tanıtan kişilerden mutlaka belge istemeleri çok önemlidir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin tamamında ilgili bakanlık tarafından verilmiş olan kartlar bulunmaktadır. Bu kartın ibraz edilememesi durumunda ise ilgili kurumdan şehit ve gazi durum belgesi mutlaka talep edilmeli, ibraz edilememesi durumunda durumun ilgili makamlara mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu tür suistimallerin ve sahtekârlıkların önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır. Kaldı ki derneklerin yada ilgili kuruluşların yardım ve bağış toplama usul ve esasları ilgili kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

Kişisel müracaatlarda değerlendirme ve takdir hakkı müracaat edilen kurum ve kişilere bağlı olsa da kişinin kendini özellikle gerekli belgelerle ibraz etme şartının aranması ve istenmesi zaruri hale gelmiştir. Sonuçta bu kişilere itibar edilmemesi kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve özellikle bu konuda hassas ve belgelere dayanarak çalışmalarını özellikle rica ediyorum. Bu anlamda tüm Çorum'u şehitlik ve gazilik onurunu ve gururunu hep birlikte korumaya davet ediyorum.” (Haber Merkezi)