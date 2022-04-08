Şehit polisler için mevlit okutuldu

Öğle namazı öncesi Ulucami’de okutulan mevlide İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i şerife vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, mevlitte okunan Kur’an-ı kerim, mevlid-i şerif ve dualar şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Camiye gelen vatandaşlara, polisler tarafından gül suyu ve lokum ikram edildi. (İHA)

