Şehit polisler için mevlit okutuldu
Çorum’da Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okundu.
Güncel 10.04.2022, 18:37
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Türk Polis Teşkilatı’nın 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Akşemseddin Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen mevlit programında, şehitler için dua edildi.
Programa Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.
(AA)
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