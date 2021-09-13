“Şehit öğretmenlerimizi minnetle anıyoruz”

Parkın açılışına yönetim kurulu üyeleri ve Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ile katılan Karapıçak, “İLKSAN tarafından ‘Şehit Öğretmenleri Anma Günü’ olarak ilan edilen bu günde Osmancık Belediyesimiz tarafından yapılan ve Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği parkın açılışını gerçekleştirdik” dedi.

Parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Karapıçak, “Açılış programına katılmak üzere ilimize gelen Milliyetçi Hareket Partisi MDK Başkanımız, Adalet Komisyonu Üyesi, Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Halil Öztürk Beye, Ak Parti Çorum Milletvekili Sayın Oğuzhan Kaya Beye, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Sayın Talip Geylan Beye ve bu organizasyonu düzenleyen Osmancık Belediyemiz ve tüm emeği geçenlere teşkilatlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Öğretmen demek hayat demektir” diyen Karapıçak, “Öğretmen şuur ve idrak kilidinin açılmasına önayak olan ilim ve irfan anahtarıdır. Hepimizin içinden geçtiği bir tedrisat sistemi, feyizlendiği öğretmenleri vardır. Bu itibarla öğretmenlerimiz ömür boyunca hürmetle hatırlanmalıdır. Hain terör örgütü PKK’nın düzenlemiş olduğu saldırıda şehadete yürüyen Vatan gülüşlü kardeşimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı ve tüm şehit öğretmenlerimizi saygı ve hürmetle yad ediyorum. Aziz ruhları şad olsun” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

