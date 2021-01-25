Şehit öğretmenin adı okuduğu okula verildi

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016 tarihinde terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi, Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde okuduğu okula verildi. Edremit’te bulunan ve Aybüke Yalçın’ın mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi’nin adı bundan böyle “Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Körfez Anadolu Lisesi” olacak.

ŞEHİT ÖĞRETMENLERE VEFA BORCU…

Balıkesir’in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün girişimleri, Edremit Kaymakamlığı’nın destekleri ve Balıkesir Valiliği’nin onayıyla Edremit’te bulunan Körfez Anadolu Lisesi ile Merkez Anaokulu’na şehit öğretmenlerin adı verildi.

Körfez Anadolu Lisesi’ne Batman’ın Kozluk ilçesinde görevinin ilk yılında, eli silahlı teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit edilen şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına “Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Körfez Anadolu Lisesi” adı verildi. Merkez Anaokulu’nun adı ise yine çiçeği burnunda bir öğretmenken Şanlıurfa’daki görev yerinden evine dönerken kalleşçe şehit edilen Necmettin Yılmaz anısına “Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anaokulu” olarak değiştirildi.



“ŞEHİT ÖĞRETMENLERİN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ”

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi “Şanlıurfa’daki okulundan Gümüşhane’deki baba ocağına dönerken kaçırılan ve kalleşçe şehit edilen Necmettin Öğretmenin yolunu gözü yaşlı babasıyla birlikte gözledik günlerce. Evlat acısını biz de yaşadık onunla beraber. Batman’ın Kozluk ilçesinde hain bir saldırıda şehit edilen Aybüke Öğretmenin Körfez Anadolu Lisesinden mezun olduğunu öğrendiğimiz an şehit öğretmenimizin ailesiyle irtibata geçerek kendilerini misafir ettik. O görüşmemizde Aybüke kızımızın adını kendi okulunda yaşatacağımıza söz vermiştik.

Bu sözü yerine getirebildiğim için gururluyum. İsimlerini ilçemizde yaşatmak, bu fedakar meslektaşlarımıza bir Fatiha daha okunmasına vesile olmak mutluluk verici. Bizim için bu bir vatani görevdi. Doğup büyüdüğü yerden çok uzakta yeni bir hayat kurmaya çalışan ve bunu evlatlarımıza güzel bir gelecek kurmak için yapan çok kıymetli öğretmenlerimiz için ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Allah onlardan ve kıymetli ailelerinden razı olsun. Devletimiz, askerimiz, polisimiz bize bu acıları yaşatanlara her gün bedel ödetiyor. Haklı mücadelemizle bu dinsiz, imansız, vicdansız terör örgütünü tarih sahnesinden sildiğimiz günleri de göreceğiz inşallah.”

(İHA)

