Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi açılıyor

“Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adını unutturmayacağız” diyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kültür merkezinin kentimize hayırlı olmasını diledi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Çorumlu öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın şahadetinin yıl dönümünde şehidimizin adını verdikleri Kültür Merkezi’ndeki çalışmaların bittiğini ve açılışa hazır hale getirildiğini anlatan Belediye Başkanı Aşgın, “Kadınlarımızın ve gençlerimizin faydalanabileceği içerisinde çeşitli kursların olduğu bu merkezimizde, öğrenmek ve güzel vakit geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimiz faydalanabilirler. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezimiz şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

