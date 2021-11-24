Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına resim sergisi açıldı

Çorum’da görev yapan görsel sanat öğretmenleri ve güzel sanat lisesi öğrencileri tarafından Batman’ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Geleneksel Karma Resim Sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen sergide 35 görsel sanat öğretmeni ve güzel sanatlar lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 50 eser yer aldı.

Sergiye, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Öğretmen Günü’nün en anlamlı etkinliğinin kuşkusuz Şenay Aybüke Yalçın anısına açılan resim sergisi olduğunu söyledi. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehit öğretmenlere Allah’tan rahmet dileyen Kodek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Çorum’da uzun yıllar öğretmenlik yapan Emekli Resim Öğretmeni Müjgan Çırpıcı, sergide emeği geçen tüm öğretmenleri kutladı.

Sergi, 2 Aralık Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.



