Şehit öğretmen Fatih Tekin kabrinde anıldı
Çorumlu Şehit Öğretmen Fatih Tekin, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde anıldı.
Güncel 24.11.2021, 19:47
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24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ve beraberindeki heyet 1993 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmen Fatih Tekin'in Çorum merkeze bağlı Elköy Köyü’ndeki kabrini ziyaret etti.
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kır ve beraberindeki öğrenciler burada Şehit öğretmen Fatih Tekin'in mezarı başında dua ederek tüm şehit öğretmenlere Allah’tan rahmet diledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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