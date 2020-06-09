“Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın bir çok meslektaşına ışık oldu”
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Batman 'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanının aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 23 yaşında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın şehadetinin üzerinden üç yıl geçtiğini belirterek, daha 8 aylık öğretmenken şehit olan Aybüke Yalçın’ın sevgi dolu kalbi ile hayallerini yaşatacak nice Aybükelere ışık ve örnek olduğunu vurguladı.
Güncel 09.06.2020, 18:06
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Ülkeyi bölmeye ne iç ne de dış mihrakların gücünün yetmeyeceğini dile getiren Sarı, “Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle yâd ederken, Şehit Öğretmen kızımızın şehadetinin üçüncü yıldönümünde şehidimize Allah' tan rahmet, ailesine, sevdiklerine, öğrencilerine ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.(Haber Merkezi)
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