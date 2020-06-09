“Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın bir çok meslektaşına ışık oldu”

Ülkeyi bölmeye ne iç ne de dış mihrakların gücünün yetmeyeceğini dile getiren Sarı, “Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle yâd ederken, Şehit Öğretmen kızımızın şehadetinin üçüncü yıldönümünde şehidimize Allah' tan rahmet, ailesine, sevdiklerine, öğrencilerine ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.(Haber Merkezi)