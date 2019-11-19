Şehit öğretmen anısına meslektaşlarından konser

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırısında şehit olan Çorum Osmancıklı Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın anısına İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerden ilki olan konser dün gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Sanat Merkezi’nde saat 11.00’de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinliği İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler ilgiyle izledi.

Konserin açılışında tüm eğitimcilerin günlerini kutlayan Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, kısa sürede hazırlanan etkinliklerde emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek meslektaşlarına “İyi ki varsınız” dedi.

Konuşmanın ardından konserde görev alan müzisyen öğretmenler sahneye davet edildi. Kemanda Aycan Bilgener, Yan Flütte Fulden Çınar, Bağlamada Dilber Çolak, Gitarda Osman Çağatay Kaya, Bağlamada Hasan Akay ile Kajonda Emrah Demir’in görev aldığı koro birbirinden güzel türkülerle izleyenlere güzel bir gün yaşattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz program sonunda öğretmenleri kutlayarak birer çiçek takdim etti. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinliklere 24 Kasım günü AHL Park AVM’deki Resim Sergisi ve 27 Kasım günü ise Buhara Kültür Merkezi’ndeki Şiir Dinletisi ile devam edileceği belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)