Şehit oğlundan sürpriz evlilik teklifi

Binevler’de bir bağ evinde gerçekleşen evlenme teklifinde genç çifti arkadaşları yalnız bırakmadı.

Akşam bir restoranda çocukluk arkadaşları ile yemek yeme bahanesiyle buluşma noktasına getirilen Ayşe Altuğ, bir anda karşısında meşale yakan arkadaş grubunu görünce şaşırdı.

Erkek arkadaşı Mehmet Bahadır Bahçevan’ın romantik bir şarkı eşliğinde evlilik teklifi karşısında duygusal anlar yaşayan genç kızın cevabı ‘Evet’ oldu.

Sevdiği kızın parmağına yüzüğü takmanın mutluluğunu yaşayan şehit oğlu Mehmet Bahadır Bahçevan, “Allah nasip ederse, biraz normalleşme sürecine girersek önümüzdeki yaz düğünümüzü yapmayı düşünüyoruz. Arkadaşlarıma beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.