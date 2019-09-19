İçanadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkan Zeki Dilmen, mensuplarına yapılan saygısızlıkların kendilerini üzdüğünü söyledi.

Dilmen, “Gaziler Günü” nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasını müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile mareşallık rütbesi ve gazilik unvanının verilmesinin yıldönümünü kutluyoruz.

Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Gaziliğin devlet ve millet nezdindeki en büyük önemi, Ulu Önder M.Kemal Atatürk’ün 19 Eylül 1921’de söylediği şu ifadelerde anlam bulmaktadır:

‘Kahraman Türk Ordusu; sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine delalet eden bu unvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım. Milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir. Vatanımızın kurtuluşunda düşmanla amansız mücadele eden malül veya gazi olarak hayat mücadelesi veren bu değerli şahıslara sahip çıkmak ve onlara saygılı olmak milletimizin tarihine ve mazisine bağlılığın bir ifadesidir.’

Gazi Atatürk’ün bu sözleri, gazilerimizin tescil edilmiş en büyük gurur ve teminatıdır. Aynı zamanda Atatürk’ün bir vasiyeti olarak kabul edilmelidir.

Ama son zamanlarda, şehit yakınlarına ve gazilerimize yapılan saygısızlık had safhaya ulaşmıştır. Bu saygısızlıkların durması için yetkililerden destek talep ediyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurlarında saygı ile eğilir, kahraman gazilerimize sevgi ve şükranlarımızı sunarız.” (Aliye ÖNCEL)