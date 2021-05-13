Şehit mezarları boş bırakılmadı

Çorum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Ramazan Bayramı’nda vatan, millet ve bayrak için canlarını feda eden şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etti.

Çorum merkez ve ilçelerdeki tüm şehit kabirlerini ziyaret eden polis ekipleri, şehitler için dua ederken, mezarlarına da su döktüler.

Öte yandan şehit aileleri aranarak bayramları kutlanırken, yalnız olmadıkları ve hep yanlarında olacakları belirtildi. (Haber Merkezi)