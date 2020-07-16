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Şehit mezarları ziyaret edildi
Vali Mustafa Çiftçi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.
Güncel 16.07.2020, 19:32
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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet ile 15 Temmuz Şehidimiz Mustafa Avcu’nun Eskikaradona Köyü’ndeki ailesini ziyaret eden Çiftçi, çocuklara da hediyeler verdi.
Daha sonra aynı köyden Şehit J. Er Hamza Bıçakcı’nın ve yine 15 Temmuz şehitlerinden Mustafa Avcu’nun mezarını ziyaret eden Vali Çiftçi ve beraberindekiler Şehidin mezarına karanfil bıraktı.
Vali Çiftçi ve beraberindekiler son olarak 15 Temmuz Şehidi Ali Karslı’nın Hıdırlık Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti. Şehidin mezarına karanfil bırakıldı. (Haber Merkezi)
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