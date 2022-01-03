Şehit mezarları yenileniyor

İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü şehit mezarlarının yapım, bakım ve onarım işlerine devam ediyor.

2021 yılında Şehit Yönetmeliği’ne uygun olarak 7 adet şehit mezarı yapılarak yenilenirken, 3 adet mezar baş taşı ve 75 adet şehit mezarının bakımı ve onarımı yapıldı. Şehit mezarlarının yanına 14 adet 3,5 ve 1,5 metre uzunluğunda krom bayrak direği dikilirken, şehit mezarlarının toplam 625 adet yıpranmış ve eskimiş bayrağı yenisi ile değiştirildi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görevli personel tarafından düzenli olarak şehit mezarlarının ziyaret edilerek görülen eksikliklerin giderildiği açıklandı. (Haber Merkezi)

