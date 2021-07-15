Şehit Karslı ve Avcu kabri başında anıldı

Hain darbe girişiminin 5. yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de milli iradeye sahip çıkma kararlılığı içinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında önceki akşam Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri 15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda şehit düşen üniversite öğrencisi Mustafa Avcu’nun Eskikaradona Köyü’ndeki kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Protokol üyeleri sabah saatlerinde ise TÜRKSAT saldırısında şehit düşen hemşehrimiz Ali Karslı’nın Hıdırlık Mezarlığı’ndaki kabrinde biraraya geldi. Ali Karslı ve Mustafa Avcu başta olmak üzere tüm 15 Temmuz şehitleri için dua ederek anan Vali Çiftçi ve protokol üyeleri ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle de biraraya geldi.



(Volkan SINAYUÇ)

