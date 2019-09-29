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Şehit Karaman’ın ismi Kirpi’ye verildi

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan, tedavi gördüğü GATA’da şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Karaman’ın ismi “Kirpi” adı verilen zırhlı araçta yaşatılıyor.

Şehit Karaman’ın ismi Kirpi’ye verildi

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan, tedavi gördüğü GATA’da şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Karaman’ın ismi “Kirpi” adı verilen zırhlı araçta yaşatılıyor.

29 Eylül 2019 Pazar 23:31
Şehit Karaman’ın ismi Kirpi’ye verildi

Şırnak Beytüşşebap’da görev yapan hemşehrimiz Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Abanuzoğlu, Şırnak dağlarında Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Karaman’ın isminin yazıldığı zırhlı aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından; “Ne mümkün,biz unutsak bile tarihin sanıkları unutmaz. Unutanları da Allah affetmez. Bıçak gibi ayazlar, buz kesmiş duvarlar, karanlık ve izbe zindanlar, okula, yurda şehitliğe açılan yollar, hakka uğurladığımız camii avluları ilelebet hatırlar. Onlar kurt bakışlı, aslan yürekli ,kartal pençeliydiler. Şehadeti millet uğruna gözlerini kırpmadan tercih ettiler. Hak yoluna, hakkın yoluna, hepimizden evvel gittiler. Önden gidenlere selam olsun... Şehit J.Uzm.Onb. Mustafa Karaman Ruhun Şad, Mekanın Cennet Olsun” paylaşımında bulundu.

(İHA)

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