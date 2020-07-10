Şehit Emanetleri Sergisi, açılış için gün sayıyor

Çalışmaları son aşamaya gelen sergide, şehitlerimizden kalan özel eşyalara yer verilecek. Şehit Emanetleri Sergisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde düzenlenecek törenle ziyarete açılacak.

15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde yapılan yeni düzenlemeleri inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletçe gösterilen dik duruşun ve kahramanlığın yıl dönümü olan 15 Temmuz’da serginin açılacağını belirtti. Başkan Aşgın, “O günü unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. 251 vatan evladı, bu vatan ve millet için canını hiçe saydı, şehadete koştu. Onlar sayesinde bugün geleceğe dair hayaller kurabiliyor ve zaten iftihar ettiğimiz nice zaferlerimizin arasına bir yenisini daha ekleyebiliyoruz." dedi.

15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde, Çorumlu şehitler Abdullah Tayyip Olçok, Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Erol Olçok, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan ile 15 Temmuz’un sembol isimlerinden şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in bal mumu heykelleri ve fotoğraflarının sergilendiğini hatırlatan Başkan Aşgın, bunların yanı sıra müze içerisinde 'Şehit Emanetleri Sergisi' oluşturduklarını, bu bölümde de aziz şehitlerimizin hayatlarına dair eşyaların sergileneceğini açıkladı.

Şehit Emanetleri Sergisi'nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümünde, ziyarete açılacağını belirten Başkan Aşgın, "15 Temmuz'da düzenleyeceğimiz açılış törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir." dedi.