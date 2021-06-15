Şehit Bünyanlı Osman Abidesi törenle açıldı

Bünyanlı Osman’ın şehadetinin yıldönümüne denk getirilen abidenin açılışı Vali Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla dualarla gerçekleştirildi.

Ahmediye Köyünde düzenlenen törene; Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, bazı siyasiler katıldı.

Vali Çiftçi, açılış sırasında köy halkıyla sohbet ederek çocuklara da hediyeler verdi.

(Haber Merkezi)

