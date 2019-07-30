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Şehit Bekir Eren Deniz için mevlid

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, 2016 yılında şehit olan oğlu Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz için Mevlid-i Şerif düzenledi.

Şehit Bekir Eren Deniz için mevlid

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, 2016 yılında şehit olan oğlu Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz için Mevlid-i Şerif düzenledi.

30 Temmuz 2019 Salı 19:17
Şehit Bekir Eren Deniz için mevlid

2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan J. Astb Çvş. Bekir Eren Deniz’in üçüncü vefat yıldönümü nedeniyle düzenlenen Mevlid-i Şerif ve yemeğine AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid programında başta Şehit Bekir Eren Deniz olmak üzere tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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