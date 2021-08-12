Şehit babasının isteği yerine geldi

Çorum İl Özel İdaresi tarafından Çorum ve ilçelerde bulunan engelli vatandaşlara yapılan akülü ve manuel tekerlekli sandalye bağışları devam ediyor.

Bu bağlamda Çorum İl Özel İdaresi, merkeze bağlı Feruz köyünde ikamet eden şehit babası Elvan Düzgün'e tam teşekküllü hastaneden alınan “Akülü tekerlekli sandalye kullanması uygundur” sağlık raporuna istinaden akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

(Süleyman ERDEN)

