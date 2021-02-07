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Şehit babası vefat etti

Çorumlu Şehit Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç'un babası Hüseyin Erkoç, vefat etti.

Güncel 07.02.2021, 15:15
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Şehit babası vefat etti

Şehit babası, emekli öğretmen Hüseyin Erkoç, oğlunun şehit olmasından 4,5 yıl sonra hayatını kaybetti.

2016 yılında Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç'un babası Hüseyin Erkoç, hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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