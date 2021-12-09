Şehit arkadaşlarını her yıl kabrinin başında anıyorlar
Güncel 09.12.2021, 19:47
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Vefalı dostlar şehit arkadaşlarını ve ailesini yalnız bırakmadı.
Türkiye’de 2015 yılında yapılan hendek operasyonlarında Mardin’in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Çorumlu Özel Harekat Baş Polisi Şehit Mesut Demirkan'ın aynı çatışmada yaralanıp gazi ünvanı alan silah arkadaşları her yıl olduğu gibi bu yılda şehidimiz Mesut Demirkan'ı unutmadılar.
Vefalı dostları Çorum Merkez Boğabağı köyünde şehidin ailesini ve kabrini ziyaret ettiler. Ankara Gölbaşı Özel Harekat'ta görev yapan silah arkadaşları, şehit arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarının sözünü verdiler.
Özel Hareket Polisleri ayrıca 2016 yılında şehit düşen Çorumlu Özel Harekat Polisi Emre Beker’in de kabrini ziyaret ederek dua etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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